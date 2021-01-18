Днем 16 января в Рязани 24-летний влдитель за рулем «ГАЗели» врезался в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль «Жигули» девятой модели. От удара легковушка продолжила движение и сбила, переходившую по «зебре», 64-летнюю рязанку.В результате дорожного происшествия пешеход и 37-летний пассажир «девятки» получили травмы. Прибывшая на место ДТП бригада медиков, оказала пострадавшим медицинскую помощь.Проверка по факту происшествия продолжается.Всего за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 15 человек получили травмы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!