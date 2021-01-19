В ночь на 18 января в Рязанском районе на автодороге Спас-Клепики – Рязань водитель из Тульской области попал в жесткое ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.По предварительным данным, 31-летний автомобилист за рулем Mazda 6 на большой скорости не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и перевернулся.В результате дорожного происшествия водитель получил травмы.Это единственное ДТП за минувшие сутки на дорогах Рязанской области, в результате которого был пострадал человек. Незначительных аварий, где повреждения получили только автомобили, за сутки произошло 38.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!