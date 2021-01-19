ТСЖ «Вива» заплатит больше 300 тысяч рублей автовладельцу, на машину которого с крыши дома на улице Грачи в селе Дядьково упала глыба льда. Причем размер причиненного ущерба оценили во вдвое меньшую сумму, но коммунальщики отказались раскошелиться до суда.В итоге сначала Рязанский районный, а затем и областной суды признали справедливость претензий истца. Инцидент, который случился в марте 2019 года, случился из-за неисполнения ТСЖ обязательств по очистке кровли от снега и льда.В итоге помимо стоимости восстановительного ремонта - 150 тысяч рублей - коммунальщики должны будут выплатить штраф за отказ в добровольном возмещении ущерба, а также неустойку и компенсацию морального вреда. Также за ТСЖ остаются судебные расходы.ЧИТАТЬ ТАКЖЕУпавший с крыши снег стоил рязанской УК полмиллиона рублейПострадал дорогой автомобиль и его хозяйка (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!