Брат убитой 33-летней журналистки «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой Максим поделился подробностями ее семейной жизни«Многие годы мы даже не знали, что творится в их семье. Только последние несколько месяцев Жанна стала делиться со мной, да и то не всеми подробностями, — цитирует Максима «Рязань.Лайф». — Когда она рассказала о всей той жести, которую ей пришлось пережить, честно, я был в шоке! Даже отчасти поругал ее, что молчала. Но сестренку можно понять, она была запугана мужем-тираном. О том, что она с ним пережила, даже представлять страшно, не то чтобы озвучивать».Незадолго до гибели главный редактор портала «РязаньЛайф» Жанна Шеплякова написала друзьям и брату, что приехал ее муж Леша, и нужно вызвать полицию. Но когда наряд приехал, им никто не открыл дверь, шумов они не услышали и уехали (читать подробнее).Тело Жанны Шепляковой обнаружили с многочисленными ножевыми ранами в собственной квартире. Дома не было ни детей, ни мужа. Как оказалось, после убийства он забрал сыновей и увез их к себе на родину в Тверскую область.— В настоящее время детей временно передали на попечение родственников, — сообщает СУ СК России по Рязанской области. — С задержанным проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Позже стали известны подробности отношений между Жанной и ее супругом. Он часто устраивал ей сцены ревности, а однажды вывез в лес... Журналистка предвидела страшную развязку и просила, если что-то случится, винить ее мужа (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!