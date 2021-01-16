Незадолго до гибели главный редактор портала «РязаньЛайф» 33-летняя Жанна Шеплякова написала друзьям и брату, что приехал ее муж Леша, и нужно вызвать полицию, сообщает «Рязань.Лайф» со ссылкой на друзей своей убитой коллеги.«Но когда наряд приехал, им никто не открыл дверь, шумов они не услышали и уехали. Мы связались с родственниками, те повторно начали звонить в полицию и объяснять, что с Жанной в квартире неадекватный человек и он реально несет угрозу. После этого туда снова направились полицейские. Они вскрыли дверь, но опоздали. Ни мужа, ни детей в квартире не было, а Жанна была уже мертва», — говорится в сообщении.По словам коллег Жанны Шепляковой, муж Алексей пришел к ней с заранее заготовленным охотничьим ножом. Девушка сопротивлялась, прикрывалась руками, они все исполосованы порезами. Однако спастись Жанне это не помогло.Тело Жанны Шепляковой обнаружили с многочисленными ножевыми ранами в собственной квартире. Дома не было ни детей, ни мужа. Как оказалось, после убийства он забрал сыновей и увез их к себе на родину в Тверскую область.— В настоящее время детей временно передали на попечение родственников, — сообщает СУ СК России по Рязанской области. — С задержанным проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Позже стали известны подробности отношений между Жанной и ее супругом. Он часто устраивал ей сцены ревности, а однажды вывез в лес... Журналистка предвидела страшную развязку и просила, если что-то случится, винить ее мужа (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!