В Рязани убили главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову. Об этом сообщили ее коллеги из холдинга «Народная медиа-группа».По предварительным данным, вечером 15 января тело журналистки с десятью ножевыми ранениями нашли в собственной квартире. Как предполагают коллеги покойной, погибла она от рук мужа.«Известно, что некоторое время назад Жанна подала на развод и супруги проживали отдельно. По нашей информации, Жанна вчера вечером просила помощи и защиты. Но помочь ей никто не успел. Двое детей исчезли из квартиры, также как и муж Жанны», - говорится в сообщении.Напомним, что в марте 2020 года Жанне Шепляковой уже угрожали расправой. Об этом она сообщала в социальных сетях.«Сегодня ночью мне угрожали расправой. Звонил аноним - неадекватная женщина. Очевидно, что данная ситуация связана с моей профессиональной деятельностью. На том конце \\"провода\\" несколько раз назвали адрес редакции нашего портала, заявили, что меня \\"пробивают\\", а потом пригрозили удушением», - писала журналистка.По ее словам, утром 26 марта она написала заявление в полицию, считая, что виновные должны быть наказаны, «а ждать реальных действий я не собираюсь».К настоящему времени официальной информации от Следственного комитета не поступало.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!