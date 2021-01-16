15 января зверски убили главного редактора новостного портала «Рязань Лайф» 33-летнюю Жанну Шеплякову. Тело журналистки с многочисленными ножевыми ранами обнаружили в ее собственной квартире на улице Гоголя. Практически сразу стал известен и подозреваемый в убийстве, ее 37-летний муж Алексей - пара несколько месяцев находилась в сложном бракоразводном процессе.С самолета – в лес— Проблемы с мужем начались с осени 2020 года, — рассказывает лучшая подруга погибшей журналистки Елена. — Мы с ней вместе работали и очень плотно общались. Она часто рассказывала, что у нее происходит в личной жизни, делилась проблемами. Ссорились с мужем они постоянно, он ее сильно ревновал.— Однажды, — вспоминает Елена, — когда мы ездили на конференцию в Сочи, муж буквально заставлял ее сидеть в номере, никуда и ни с кем не ходить, заниматься только работой. Он вообще запретил ей выходить из номера, даже если было свободное время. Хотя сам он был тот еще гулена, Жанна рассказывала, что в прошлом году ей писала женщина, с которым у мужа якобы был роман.Примерно в октябре 2019 года команда журналистов прилетела из Сочи в Москву. Жанну Шеплякову встречал ее муж Алексей, специально приехав из Рязани в столицу. Казалось бы, ничего необычного, муж приехал за любимой женой… Женщина села в машину и уехала. Однако у ревнивого супруга были другие планы, он довез Жанну до ближайшего леса, вытащил из машины и стал угрожать убийством.— Признавайся, изменяла или нет?! Я ведь тебя прямо здесь убью! Ты даже домой еще не вернулась, никто и не узнает, — орал взбешенный мужчина. Тогда Жанне кое-как удалось успокоить мужа, и они прожили вместе еще год.— Жанна мне рассказывала про этот случай, и я сразу просила ее обратиться в полицию, чтобы хоть какие-то разбирательства начались, потому что это не шутки, — продолжает подруга журналистки. — А когда она подала на развод, сказала ей, чтобы купила электрошокер или баллончик, так как разводиться он категорически не хотел, а ссоры становились все чаще и сильнее.Перед смертью просила о помощиВскоре у Жанны появился молодой человек, с которым она хотела отношений, а муж… успокоился и согласился дать развод. В ноябре прошлого года он забрал свои вещи и съехал с квартиры. Правда, один инцидент все-таки, случился: Алексей приехал в школу, забрал их старшего сына и увез к себе на малую родину в Тверь, по сути, похитив ребенка.И тогда эту историю получилось замять – после скандалов и уговоров сын вернулся к матери.Вечером 15 января Алексей вновь неожиданно появился в квартире Жанны и заявил с порога, что хочет забрать сыновей. Жанна отказалась, а муж взбесился, началась очередная ссора. Почувствовав, что может случиться страшное, женщина стала писать подруге и брату – единственному родному человеку (их родители уже давно умерли).По предварительным данным, во время конфликта Алексей схватил нож и около десятка раз ударил им женщину. От полученных ран Жанна скончалась на месте происшествия. Муж забрал обоих сыновей и уехал в другой регион.— Жанна меня просила как-то, что если с ней что-то случится, то винить ее мужа. Она подозревала, что подобное может произойти, — рассказывает подруга журналистки Елена. — Вот оно и случилось… Я не хочу, чтобы этому подонку дали 15-20 лет, я очень хочу, чтобы ему дали пожизненное, чтобы он никогда не вернулся из колонии.16 января предполагаемого убийцу главного редактора новостного портала Жанны Шепляковой задержали. Подозреваемым оказался ее муж Алексей. По данным «Комсомолки», 37-летний мужчина сам пришел в полицию и сдался.— В настоящее время детей временно передали на попечение родственников, — сообщает СУ СК России по Рязанской области. — С задержанным проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Следователи собирают доказательственную базу и устанавливают все детали преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Жанне Шепляковой было 33 года. Она на протяжение двух лет возглавляла один из новостных порталов региона. У нее было двое детей 10 и 13 лет. В мае 2020 года ее имя уже упоминалось в информационном поле: журналистка пожаловалась на угрозы от неизвестных. Ей звонили по ночам и обещали расправу, называя адрес редакции. Тогда история ничем не закончилась и звонки прекратились.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!