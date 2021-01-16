Убитая главный редактор портала «РязаньЛайф» Жанна Шеплякова уже получала угрозы в своей адрес. Так, в конце марта 2020 года журналистка жаловалась в социальных сетях на женщину – «неадкеватного анонима».«Сегодня ночью мне угрожали расправой. Звонил аноним - неадекватная женщина. Очевидно, что данная ситуация связана с моей профессиональной деятельностью. На том конце \\"провода\\" несколько раз назвали адрес редакции нашего портала, заявили, что меня \\"пробивают\\", а потом пригрозили удушением», - писала журналистка.Напомним, тело журналистки с множественными ножевыми ранами обнаружили в собственной квартире. Коллеги погибшей предполагают, что убита Жанна от рук своего мужа (читать подробнее).К настоящему времени официальной информации от Следственного комитета не поступало.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!