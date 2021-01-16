Убитая главный редактор портала «Рязань.Лайф» 33-летняя Жанна Шеплякова ранее пыталась покончить с собой, сообщило ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье журналистки.«Муж ее патологически ревновал, из-за этого были скандалы и ссоры. Алексей постоянно угрожал, что заберет у матери детей. Он неоднократно поднимал на Жанну руку, но она в полицию не обращалась. Незадолго до трагедии пара поссорилась, Алексей обещал забрать детей и отдать бабушке, а ей заявил, что убьет, а сам сядет в тюрьму», - пишет издание.По словам источника, когда муж забрал детей и увез их на свою малую родину в Тверскую область, Жанна сказала ему по телефону, что покончит с собой.«В результате детей он ей вернул, а ее медики успели откачать», - говорит источник.Тело Жанны Шепляковой обнаружили с многочисленными ножевыми ранами в собственной квартире. Дома не было ни детей, ни мужа. Как оказалось, после убийства он забрал сыновей и увез их к себе на родину в Тверскую область.— В настоящее время детей временно передали на попечение родственников, — сообщает СУ СК России по Рязанской области. — С задержанным проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Позже стали известны подробности отношений между Жанной и ее супругом. Он часто устраивал ей сцены ревности, а однажды вывез в лес... Журналистка предвидела страшную развязку и просила, если что-то случится, винить ее мужа (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!