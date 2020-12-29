Дело о громком ДТП в Шацком районе дошло до Второго кассационного суда. Сын видного гаишника Станислав Сучков не может смириться с приговором за смертельное ДТП, которое он устроил в апреле 2018 года.Напомним, Сучков гнал на своем Volkswagen по населенному пункту со скоростью более 130 км/ч и врезался в грузовой самосвал с прицепом, который разворачивался. Его пассажирка, девушка 23 лет, скончалась на месте аварии. Родители жертвы не без причин полагают, что водитель был пьян, однако гособвинение доказать этот факт не смогло. Притом анализ крови Сучкова дежурный врач Шацкой МРБ якобы случайно подменила, но даже когда это вскрылось, как выяснили журналисты, она продолжала работать на прежнем месте.После рассмотрения апелляции в Рязанском областном суде приговор Сучкова был следующим: 3 года колонии общего режима и 1,2 млн рублей компенсации морального вреда потерпевшей стороне. Второй кассационный суд оставил это определение в силе.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!