Врач, подменившая кровь виновнику смертельного ДТП, продолжает работать в Шацкой МРБ

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-26T13:53:10+03:00

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Дело Станислава Сучкова, который устроил смертельное ДТП на М5 в Шацком районе, рассматривалось на закрытом судебном заседании. Тем не менее, участников процесса опросила съемочная группа ГТРК «Ока».

Громкая авария, напомним, произошла 29 апреля 2018 года. Сучков на Volkswagen ехал со скоростью не меньше 132 км/ч при ограничении 60 км/ч и врезался в «КАМАЗ», который в этот момент разворачивался. В результате 23-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла.

Сучкова приговорили к 3 годам колонии-поселения и обязали выплатить 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, однако это тот случай, когда приговор не устроил обе стороны. В частности, родители погибшей добивались более сурового наказания, так как не без оснований считают, что Сучков сел за руль пьяным.

События после аварии дают основания полагать, что ее виновника всячески пытались «отмазать». Часть видео с места ДТП, как утверждают журналисты, пропало. А кровь Сучкова, чей отец служил далеко не на последних должностях в ГИБДД, дежурный врач Шацкой МРБ якобы случайно подменила на свою и вылила в раковину «с целью скрыть ошибку». Эта женщина, как отмечает корреспондент «Вестей-Рязань» продолжает работать в больнице, отделавшись штрафом 20 тысяч рублей.

Прокурор Роман Ульянов, в свою очередь, заявил на камеру, что «на практике таких случаев не встречал». В итоге мы видим такую формулировку пресс-службы суда:

- В судебном заседании государственный обвинитель изменил обвинение подсудимого в сторону смягчения, исключив из квалификации его действий признак нахождения его в состоянии опьянения, как не нашедший своего объективного подтверждения в судебном заседании.

Сучков от комментариев отказался. Родители погибшей сообщили журналистам, что уже подали апелляцию на приговор, который пока не вступил в законную силу.

Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Шацке.Источник - www.youtube.com/channel/UCoNaZlja37Np015tZ-dNmUw

ИСТОЧНИК KP.RU