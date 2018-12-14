Рязанские следователи доказали подмену анализа крови одного из участников смертельного ДТП

14 Дек. 17:11 2018-12-14T17:30:12+03:00

Авария произошла весной этого года в Шацком районе

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Эта трагическая история началась утром 29 апреля 2018 года, когда на трассе М5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и «КамАЗ». В ДТП погибла 22-летняя пассажирка иномарки.

Спустя какое-то время на федеральном телеканале в эфире программы «Вести. Дежурная часть» вышел сюжет, рассказывающий об этой аварии. Было сообщено, что проверка выявила подмену анализа крови, взятого у одного из водителей. Также в сюжете отмечалось, что отец молодого человека, управлявшего автомобилем Volkswagen, ранее руководил районным ГИБДД в Шацке и занимал видную должность в подмосковном отделе Госавтоинспекции.

Следователи регионального Следственного комитета РФ в сентябре начали по данному факту проверку. Опрашивался медицинский персонал, устанавливались другие обстоятельства подмены крови.

По результатам проверки Сасовский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Под подозрение попала дежурный врач Шацкой ЦРБ.

Фото с места ДТП.

Следователи установили, что после аварии водителя автомобиля Volkswagen доставили в районную больницу. В палате медсестра взяла у него кровь и передала два флакона с анализами дежурному врачу. Врач, в свою очередь, отнесла кровь в приемное отделение. Далее флаконы с кровью должны были упаковать и доставить в рязанский наркодиспансер.

Дежурный врач поместила флаконы в карман медицинского халата, но в приемном покое случайно перепутала их с двумя другими флаконами, также находившимися у нее в кармане. Впоследствии ошибку она обнаружила, но, испугавшись за свою профессиональную репутацию, скрыла неумышленную подмену образцов. Образцы крови водителя Volkswagen она уничтожила.

Ранее женщина-врач не была судима, совершенное ею преступление носит небольшую тяжесть, она способствовала раскрытию дела и дала признательные показания. В частности, на следствии и в суде сообщила, что, по ее мнению, водитель Volkswagen, доставленный в больницу, находился в состоянии алкогольного опьянения.

14 декабря по результатам рассмотрения уголовного дела судом оно было прекращено, подозреваемой назначен судебный штраф в размере 20 000 рублей.