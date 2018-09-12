2018-09-12T10:00:37+03:00
Происшествия

Анализ крови участника смертельного ДТП на рязанском участке М-5 подменили

Над водителем Volkswagen, чей отец имеет связи в ГИБДД, сгущаются тучи: СК начал доследственную проверку, а по делу об аварии назначены новые экспертизы
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.mchs.gov.ruФото: 62.mchs.gov.ru
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Экспертиза на наличие алкоголя в крови участника смертельного ДТП на трассе М-5 в Шацком районе, возможно, проводилась по анализу, взятому у другого человека. О результатах проверки, выявившей подмену пробирок, сообщается в эфире программы «Вести. Дежурная часть». Теперь дело за Следственным комитетом:

- По данному факту проводится доследственная проверка: опрашивается медицинский персонал и устанавливаются другие обстоятельства, которые позволили подменить кровь, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Известно, что за рулем Volkswagen был Станислав Сучков, чей отец, как утверждается в сюжете, руководил местным ГИБДД и занимал видную должность в подмосковном отделе Госавтоинспекции.

Родители погибшей в аварии пассажирки Volkswagen – 22-летней Натальи Акишиной – утверждают, что Сучков-младший управлял машиной в пьяном состоянии. Очевидцы рассказали журналистам, что молодые люди всю ночь веселились на вечеринке.

- Последние слова Наташи: «В каком он состоянии… Как он доедет? Я должна его проводить», - говорит ее мать Галина Акишина.

Виновником аварии изначально назвали водителя КАМАЗа, который разворачивал свой грузовик, когда в него въехала иномарка, – якобы он не убедился в безопасности маневра. Сам он считает, что иномарка ехала слишком быстро, чтобы ее можно было вовремя заметить. Об этом говорит сила столкновения.

Теперь по уголовному делу о ДТП назначены новые автотехнические, криминалистические и медицинские судебные экспертизы, отметили в пресс-службе областного УМВД.

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