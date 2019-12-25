В Шацком районе осудили молодого водителя, чью кровь после ДТП подменили врачи
В Шацком районном суде вынесли обвинительный приговор Станиславу Сучкову – участнику смертельного ДТП, произошедшего 29 апреля 2018 года. Тогда на трассе столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и «КамАЗ». В ДТП погибла 23-летняя пассажирка иномарки.
Напомним, что сюжет об аварии, которую попытались «замять» вышел на федеральном телеканале в эфире программы «Вести. Дежурная часть». Сообщалось, что проверка выявила подмену анализа крови, взятого у одного из водителей. Также в сюжете отмечалось, что отец молодого человека, управлявшего автомобилем Volkswagen, ранее руководил районным ГИБДД в Шацке, а затем занимал видную должность в подмосковном отделе Госавтоинспекции.
СК России по Рязанской области начал по данному факту проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Попавшая под подозрение врач ранее не была судима, она способствовала раскрытию дела и дала признательные показания. По результатам рассмотрения уголовного дела судом оно было прекращено, подозреваемой назначен судебный штраф в размере 20 000 рублей.
Станислава Сучкова в свою очередь суд приговорил к трем годам колонии поселения, а также запретил два года занимать определенные должности, связанные в вождением транспортных средств. Родителям погибшей девушки в качестве моральной компенсации Сучков выплатит 1 миллион 200 тысяч рублей.
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Авария произошла весной этого года в Шацком районе (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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