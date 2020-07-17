Приговор виновнику одного из самых громких рязанских ДТП изменили
Рязанский облсуд рассмотрел апелляцию по делу об одном из самых громких ДТП за последние годы. Виновнику аварии, сыну видного гаишника, Станиславу Сучкову изменили приговор. Если он вступит в силу, 3 года лишения свободы Сучков будет отбывать не в колонии-поселении, а в колонии общего режима.
Авария, о которой идет речь, случилась 29 апреля 2018 года. Тогда Сучков на Volkswagen ехал со скоростью не меньше 132 км/ч при ограничении 60 км/ч и врезался в «КАМАЗ», который в этот момент разворачивался. В результате 23-летняя пассажирка легкового автомобиля Наталья Акишина погибла.
Последующие дают основания полагать, что ее виновника всячески пытались «отмазать». Часть видео с места ДТП, по сведениям ГТРК «Ока», пропала. А кровь не признающего своей вины Сучкова дежурный врач Шацкой МРБ якобы случайно подменила на свою, вылила в раковину «с целью скрыть ошибку» и, что самое удивительное, продолжает работать в больнице. Родители погибшей (и не только) считают, что Сучков сел за руль пьяным, однако прокурор посчитал этот факт «не нашедшим своего объективного подтверждения».
В качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне Сучков должен выплатить 1,2 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU