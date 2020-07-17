Приговор виновнику одного из самых громких рязанских ДТП изменили

17 Июль 2020 2020-07-17T10:53:53+03:00

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Рязанский облсуд рассмотрел апелляцию по делу об одном из самых громких ДТП за последние годы. Виновнику аварии, сыну видного гаишника, Станиславу Сучкову изменили приговор. Если он вступит в силу, 3 года лишения свободы Сучков будет отбывать не в колонии-поселении, а в колонии общего режима.

Авария, о которой идет речь, случилась 29 апреля 2018 года. Тогда Сучков на Volkswagen ехал со скоростью не меньше 132 км/ч при ограничении 60 км/ч и врезался в «КАМАЗ», который в этот момент разворачивался. В результате 23-летняя пассажирка легкового автомобиля Наталья Акишина погибла.

Последующие дают основания полагать, что ее виновника всячески пытались «отмазать». Часть видео с места ДТП, по сведениям ГТРК «Ока», пропала. А кровь не признающего своей вины Сучкова дежурный врач Шацкой МРБ якобы случайно подменила на свою, вылила в раковину «с целью скрыть ошибку» и, что самое удивительное, продолжает работать в больнице. Родители погибшей (и не только) считают, что Сучков сел за руль пьяным, однако прокурор посчитал этот факт «не нашедшим своего объективного подтверждения».

В качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне Сучков должен выплатить 1,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU