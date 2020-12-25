Самым тяжелым пациентом рязанской ОКБ из пассажиров попавшего в ДТП в Скопинском районе автобуса стал ребенок. Мальчику около 10 лет, и в этой страшной аварии он лишился обеих ног и одной руки. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на главного врача больницы Андрея Карпунина.— Во время аварии ему оторвало руку и обе ноги. Ребенок потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвертой степени. Это самое тяжелое из возможных состояний, которое часто приводит к неблагоприятному исходу, — рассказывает главный врач. — Пациента своевременно доставили в Скопинский ММЦ, где ему оказали помощь, провели реанимационные мероприятия и на фоне продолженной интенсивной терапии мальчика эвакуировали детскую ОКБ.По словам Карпунина, еще одна тяжелая пациентка – это 17-летняя девушка, которая получила резаные раны лица и тела.Напомним, в ночь на 25 декабря на заснеженной трассе перевернулся рейсовый автобус, который ехал по маршруту Москва – Волгоград. За рулем находился 32-летний житель Волгоградской области.По предварительным данным, водитель уснул за рулем, вылетел в кювет и перевернулся.В результате происшествия четыре человека погибли, 13 пассажиров, в том числе и дети, получили травмы (читать подробнее).Позже стал известен список погибших и пострадавших пассажиров.ЧИТАТЬ ТАКЖЕПоявились фотографии с места ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человекаНа месте дорожного происшествия продолжают работать полиция и МЧС (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!