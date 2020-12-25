В смертельном ДТП на трассе в Скопинском районе из 26 человек пострадали восемь жителей Волгоградской области и три человека из Москвы и Подмосковья. Личности погибших, в настоящее время устанавливаются, сообщает «КП-Волгоград».Список пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью 25 декабря 2020- Валуев К.А. (семь лет);- Валуев Д.А. (13 лет);- Валуева О.Д. (32 года);- Шипилова И.Ю. (45 лет);- Кипридис Л. (11 лет);- Шавлинов В.Н. (48 лет);- Иванов Я.В. (31 год);- Синюков Я.В. (около 10 лет);- Гейс Л.А. (город Подольск, 17 лет);- Степанов Р.С. (город Видное, 26 лет);- Рыкова А.О. (Москва, 44 года).Список погибших в ДТП с автобусом под Рязанью 25 декабря 2020- Обручникова Дарья Вячеславовна, 20 лет (Волжский);- Каприанидис Тодорос Александрович, 52 года (Греция);- Садуллаев Шерзод Атаназарович, 34 года (Волгоград);- Востров Максим Григорьевич, 32 года (Волжский).Напомним, в ночь на 25 декабря на заснеженной трассе перевернулся рейсовый автобус, который ехал по маршруту Москва – Волгоград. За рулем находился 32-летний житель Волгоградской области.По предварительным данным, водитель уснул за рулем, вылетел в кювет и перевернулся.В результате происшествия четыре человека погибли, 13 пассажиров, в том числе и дети, получили травмы (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!