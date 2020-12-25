Первоначально все 11 пострадавших (пятеро из них дети) в страшном ДТП с автобусом поступили в больницу Скопинского района. Троих госпитализировали в реанимацию – двое из них дети. Один из детей в крайне тяжелом состоянии. Еще восемь человек в среднетяжелом состоянии.Такие данные приводит министерство здравоохранения Рязанской области.- Из 11 человек позже семерых мы эвакуировали в Рязань, - отметил главврач Скопинского ММЦ Николай Егоров. – Это дети и наиболее тяжелые пациенты. В ближайшее время будет принято решение по остальным пострадавшим.Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий сообщил, что с пострадавшими работают специалисты Центра медицины катастроф и психологи.Напомним, что катастрофа рейсового автобуса Москва – Волгоград произошла в ночь на 25 декабря на трассе Р-22 в Скопинском районе Рязанской области.ЧИТАТЬ ТАКЖЕНа трассе под Рязанью перевернулся рейсовый автобус: погибли четыре человекаСмертельное ДТП произошло в Скопинском районе (подробности).Видео ДТП с автобусом под Рязанью 25 декабря 2020 появилось в сетиСкорее всего, водитель уснул за рулем (подробности).