В ДТП рейсового автобуса «Москва - Волгоград» пострадали 11 человек и в том числе пятеро детей. Такую информацию озвучил руководитель рязанского центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.В частности, в аварии сильно пострадал мальчик на вид которому не больше десяти лет. Ребенку в результате аварии оторвало руку. Осталась только треть плеча. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации ОДКБ. У него сильнейший травматический шок.Напомним, страшная авария произошла 25 декабря в 3 часа 5 минут. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!