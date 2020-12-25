В ночь на 25 декабря в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Первое сообщение о трагической аварии поступило в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Рязанской области в 03:05.Установлено, что недалеко от поселка Высокое, на 247 км федеральной трассы Р-22 перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва – Волгоград». В этот момент в салоне находились 24 пассажира, из них два ребенка, а также два водителя. В результате ДТП пострадали 15 человек, из них три человека погибли, в том числе один из водителей.Как уточнили в рязанском УМВД, в результате ДТП четыре человека, включая водителя, скончались на месте. Получили травмы 11 человек, им оказывается медицинская помощь.— По предварительным данным, 32-летний житель Волгоградской области - водитель автобуса, не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся, — отметили полицейские.По данным на 07:30, 11 человек, пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса, госпитализированы в Скопинскую ЦРБ, из них трое находятся в реанимации, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Состояние восьми человек врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести.По последним данным оперативного штаба на 07:40, в ДТП в Скопинском районе погибли четыре человека (ранее сообщалось о трех). 11 пострадавших, среди которых пять детей, доставлены в Скопинскую ЦРБ. Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.К 08:30 власти впервые озвучили предварительную причину смертельного ДТП. По словам вице губернатора Рязанской области Игоря Грекова, водитель междугороднего автобуса мог уснуть за рулем.— Сейчас рассматривается несколько версий, и окончательную причину установит следствие. Но, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем, — заявил Греков. — Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе были снежные переметы, что также могло способствовать возникновению дорожного происшествия.Кроме того, СК России по Рязанской области инициировал проверку по факту смертельного ДТП в Скопинском районе. Следователям предстоит оценить качество оказания услуг по перевозке пассажиров.Появилось видео с моментом аварии. Видеорегистратор был установлен в кабине автобуса:Стали известны фамилии пострадавших пассажиров автобуса. Из них восемь жителей Волгоградской области и трое человек из Москвы и Подмосковья:- Валуев К.А. (семь лет);- Валуев Д.А. (13 лет);- Валуева О.Д. (32 года);- Шипилова И.Ю. (45 лет);- Кипридис Л. (11 лет);- Шавлинов В.Н. (48 лет);- Иванов Я.В. (31 год);- Синюков Я.В. (около 10 лет);- Гейс Л.А. (город Подольск, 17 лет);- Степанов Р.С. (город Видное, 26 лет);- Рыкова А.О. (Москва, 44 года).Список погибших в ДТП с автобусом под Рязанью 25 декабря 2020- Обручникова Дарья Вячеславовна, 20 лет (Волжский);- Каприанидис Тодорос Александрович, 52 года (Греция);- Садуллаев Шерзод Атаназарович, 34 года (Волгоград);- Востров Максим Григорьевич, 32 года (Волжский).На месте трагедии продолжают работать специальные службы. Выехали в том числе: вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, глава администрации Скопинского района Александр Боков и руководство МЧС.Телефон горячей линии: 8 (4912) 25-72-90.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!