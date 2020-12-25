В сети интернет появилась видеозапись, сделанная видеорегистратором рейсового автобуса Москва – Волгоград в момент его опрокидывания на трассе Р-22 в Скопинском районе Рязанской области. Фрагмент опубликован рязанским изданием 62инфо.На записи видно, что ДТП произошло на прямом и чистом от снега участке. Автобус плавно пересекает встречную полосу, оказывается на встречной обочине и затем срывается в кювет. Версия, озвученная ранее вице-губернатором региона Игорем Грековым, что 32-летний водитель уснул за рулем, выглядит наиболее актуальной.Напомним, что в результате крушения рейсового автобуса Москва – Волгоград в ночь на 25 декабря погибли четыре человека, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.ЧИТАТЬ ТАКЖЕНа трассе под Рязанью перевернулся рейсовый автобус: погибли четыре человекаСмертельное ДТП произошло в Скопинском районе (подробности).