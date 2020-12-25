В Рязанской области организовали доследственную проверку по факту смертельного ДТП в Скопинском районе. Как отметили в пресс-службе регионального СУ СК, во время проверки следователи оценят качество оказания услуг по перевозке пассажиров.Напомним, в ночь на 25 декабря на заснеженной трассе в Скопинском районе перевернулся автобус, следовавший по маршруту Москва – Волгоград.В результате дорожного происшествия четыре человека погибли, 11 госпитализированы, в том числе и дети (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!