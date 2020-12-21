Блогер Варламов высказался о подвиге Игоря Грекова и поступке «беременной журналистки». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный в России блогер и урбанист Илья Варламов выпустил видеоролик в котором обсудил поступок вице-губернатора Рязанской области во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе и медиаменеджера Александры Безукладовой, попросившей президента Владимира Путина наградить чиновника звездой Героя России.

— Журналистка пришла, чтобы сказать, что он спас семь человек. Но действительно ли он спас семь человек? — задался вопросом Варламов, и поставил видео с обращением начальника пожарной воинской части Игоря Герасимчука, который утверждает, что Грекова на пожарах не видел.

— Совершенно явно, что журналистка пришла с обманом, взяв плакат «Я беременна», обманула президента, чтобы продвинуть чиновника. На этих пресс-конференциях вместо того, чтобы говорить о реальных проблемах людей стараются то продвинуть бренд кваса, то наградить чиновника, — заключил блогер.

Однако отметим, что сразу после пресс конференции вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков сказал, что не заслуживает звания Героя России, а потом объяснил суть своего подвига (читать подробнее).

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