Главред «МК» оценил работу «беременной журналистки» на пресс-конференции Путина

Главред «МК» Павел Гусев оценил работу «беременной журналистки» на пресс-конференции Путина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев уверен, что медиаменджер Александра Безукладова действительно беременна.

— Я к этой ситуации отношусь скептически. Это отделение «МК в Рязани» работает самостоятельно, у них собственное финансирование, работа и собственные журналисты, — рассказал Гусев на радио «Говорит Москва». — Девушка является руководителем проекта этого. Она обладает большой долей самостоятельности. Я в ее уста не могу вкладывать то, что она говорит. Я бы такого никогда не сказал, что какому-то заместителю губернатора давать Героя России или еще чего-то. По поводу того, беременная она или нет, она утверждает, что беременная.

Напомним, 17 декабря на пресс-конференции Владимира Путина супруга начальника отдела проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области Дениса Безукладова – Александра, попросила президента наградить звездой Героя России вице-губернатора Игоря Грекова. По ее словам, суть подвига высокопоставленного чиновника в том, что во время взрывов боеприпасов на военном складе в Скопинском районе он спас семь человек, и получил контузию.

Сам Греков объяснил позже суть своего подвига, но отметил, что героем себе не считает. Вскоре над «беременной журналисткой» пошутил в своей программе известный телеведущий Иван Ургант, также повесив табличку «Я беременный».

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