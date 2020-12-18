Ургант пошутил о «беременной» рязанке с пресс-конференции Путина

Чтобы привлечь внимание президента к своей передаче, Ургант решил повторить прием рязанки.

В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» его ведущий обыграл тему прошедшей пресс-конференции Владимира Путина. В числе прочего Иван Ургант пошутил о рязанской журналистке, которая задавала вопрос президенту. Притом вопрос никак не был связан с содержанием таблички у нее в руках – там была надпись «Я беременна».

Впоследствии женщина призналась, что «просто хотела привлечь внимание». Такой способ Ургант назвал «дедовским».

- Как ты думаешь, президент нашу передачу смотрит? – спросил он у соведущего. - Чтобы повысить шансы на то, что он нас смотрел, я бы хотел на компьютере сегодня привлечь внимание президента.

С этими словами комик поднял крышку ноутбука, на которой с тем же оформлением красовалась надпись «Я беременный».