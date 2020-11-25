Рязанский аквапарк «Горки», где погиб ребенок, накажут по трем статьям КоАП

Прокуратура Рязанской области сообщила о результатах проверок аквапарков, которые проводились после трагического случая в развлекательном центре «Окская жемчужина» совместно с Гостехнадзором и Росздравнадзором. Напомним, 25 сентября в аквапарке «Горки» утонул 12-летний школьник из Тульской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Против ООО «Интер Парк» (юрлицо «Окской жемчужины») по результатам проверки также возбудили дела по трем статьям КоАП. В «Горках» ревизоры, к примеру, обнаружили, что к эксплуатации допускались аттракционы с повреждениями. В медицинском кабинете не контролировались сроки годности и условиях хранения лекарств. Кроме того, отсутствовала медицинская документация о добровольном согласии родителей на медицинское вмешательство.

Ранее «Горки» уличили в нарушениях требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Проверками охватили и другие аквапарки. В частности, в «Акапулько» один инструктор-спасатель не был ознакомлен с планом действий персонала акваклуба в условиях ЧС, другой - с положением о зонах контроля инструкторов-спасателей на воде. В «Фестивале» (Клепиковский район) у ревизоров возникли претензии к техническому состоянию водных аттракционов. Прокуратура их перечислила:

- отсутствие крышек на впускных устройствах;

- недостаточная высота поручней приставных лестниц бассейнов;

- несоответствие нормативам высоты ступеней при входе на горку;

- отсутствие противоскользящего покрытия на ступенях лестницы при входе на детскую водную горку, что может стать причиной детского травматизма или несчастного случая.

Руководителям организаций прокуратура внесла представления, по которым должностных лиц привлекли к административной или дисциплинарной ответственности.

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