Аквапарку под Рязанью не дал сгореть посетитель – пожарный из Тулы

Егор Лысенков не эвакуировался вместе с семьей: «Сработал профессиональный инстинкт, тем более в здании было много детей и женщин», - объяснил он.

Аквапарку в развлекательном комплексе «Окская жемчужина» под Рязанью крупно повезло. Когда 22 августа он загорелся, одним из посетителей комплекса был начальник караула пожарно-спасательного отряда Егор Лысенков. Его активные действия уберегли от по-настоящему серьезных последствий.

Сам Егор - из Тульской области, в соседний регион приехал в отпуск. По стечению обстоятельств в 13.54, когда в сауне на втором этаже случилось возгорание, он с семьей отдыхал этажом ниже.

Отправив близких на улицу, 23-летний профессионал поднялся, несмотря на задымление, нашел два огнетушителя, а когда стало ясно, что они не помогут, вместе с еще двумя мужчинами подключил четыре пожарных рукава к пожарным кранам и направил их на очаг. Одним из помощников оказался коллега Егора - сотрудник «Мособлпожспаса» Валерий Волнышев, вторым – сотрудник учреждения.

«Благодаря своевременно принятым мерам пожар удалось локализовать на начальной стадии развития, предотвратить распространение огня по всей площади здания и избежать возможных человеческих жертв», - говорится в письме, которое пришло в тульское управление МЧС из рязанского.

В итоге площадь пожара ограничилась 15 «квадратами». Потушили его силами 34 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Из здания были эвакуированы 320 человек. Через несколько дней аквапарк смог продолжить работу.

Позже на вопрос, почему не эвакуировался вместе с семьей, Егор Лысенков ответил:

«Я как-то не подумал об этом, наверное, сработал профессиональный инстинкт, тем более в здании было много детей и женщин».