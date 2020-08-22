Под Рязанью загорелось здание аквапарка в «Окской жемчужине»

В ТРК «Окская жемчужина» под Рязанью произошел пожар.

Около двух часов дня 22 августа в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании в аквапарке «Горки», который входит в ТРК «Окская жемчужина» и расположен в селе Поляны Рязанского района.

В результате возгорания повреждена баня на площади 15 кв. метров. Примерно через час пожар полностью ликвидировали.

Боролись с огнем 34 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

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