Под Рязанью загорелось здание аквапарка в «Окской жемчужине»

В ТРК «Окская жемчужина» под Рязанью произошел пожар.
Около двух часов дня 22 августа в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании в аквапарке «Горки», который входит в ТРК «Окская жемчужина» и расположен в селе Поляны Рязанского района.
В результате возгорания повреждена баня на площади 15 кв. метров. Примерно через час пожар полностью ликвидировали.
Боролись с огнем 34 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
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