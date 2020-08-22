Загоревшийся аквапарк в «Окской жемчужине» прекратил работу

Горевший аквапарк в «Окской жемчужине» прекратил работу. Фото: ТРК "Окская жемчужина".

Работу аквапарка в «Окской жемчужине» остановили до 26 августа включительно. Об этом сообщается на странице развлекательного центра.

«Возвраты денег за билеты на время закрытия аквапарка, оплаченные картами на сайте или на кассе аквапарка, будут произведены автоматически», - говорится в сообщении.

Напомним, днем в здании аквапарка произошел пожар. Огонь повредил баню (читать подробнее).

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