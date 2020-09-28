По факту гибели в аквапарке под Рязанью ребенка возбудили уголовное дело

Следователи Рязанского МСО возбудили уголовное дело в отношении трех человек – руководства школы, туристического агентства и аквапарка, где утонул 12-летний ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 25 сентября 45 учеников средней школы города Узловая Тульской области под присмотром троих взрослых на автобусе турагентства приехали в аквапарк в село Поляны Рязанского района.

Оставленный «без должного присмотра со стороны сопровождающих лиц и обслуживающего персонала» 12-летний ученик, находясь в бассейне с искусственной волной аквапарка, стал тонуть. Подоспевшие на помощь взрослые вытащили мальчика из воды, но несмотря на реанимационные действия, спасти его не удалось (читать подробнее).

В настоящее время следователи назначили судебные экспертизы, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Расследование уголовного дела по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть малолетнего», продолжается.

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