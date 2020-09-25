Взрослые увидели, что ребенок тонет, но не смогли спасти - подробности трагедии в рязанском аквапарке

Днем в пятницу, 25 сентября, в аквапарке «Горки» под Рязанью произошла трагедия. Во время купания в бассейне утонул 13-летний мальчик.

Известно, что ребенок приехал с группой школьников из Тульской области. Взрослые заметили, что ребенок стал тонуть и поспешили на помощь. Школьника вытащили из воды, но проведенные реанимационные мероприятия не вернули ребенка к жизни. Приехавшая на вызов скорая также включилась в борьбу за жизни мальчика, но, увы, вынуждена была констатировать смерть.

Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит в настоящее время по факту гибели ребенка доследственную проверку, по ее результата будет дана оценка действий всех лиц и принято процессуальное решение.

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