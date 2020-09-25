Прокуратура прокомментировала смерть ребенка в рязанском аквапарке

В аквапарке «Горки», расположенном в развлекательном комплексе «Окская жемчужина», рядом с селом Поляны, погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

- В связи с поступившей информацией об обнаружении трупа несовершеннолетнего в аквапарке прокуратурой области незамедлительно организована проверка обстоятельств гибели подростка. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Рязанского района Роман Хижняк, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что правоохранительные органы выясняют причины и условия, повлекшие смерть школьника.