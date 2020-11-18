На суд по делу об убийстве бизнесмена Заварзина не набралось присяжных

Кадр записи одной из камер видеонаблюдения. Это момент, когда убийца подошел к бизнесмену и зарезал его.

Рассмотрение дела об убийстве бизнесмена Александра Заварзина отложено. Оно по ходатайству подсудимого будет рассматриваться коллегией присяжных заседателей, однако пока нужного количества людей не набралось.

Рязанский областной суд разослал 500 уведомлений гражданам, включенным в списки присяжных заседателей, однако для участия в отборе явились лишь 8. При этом для рассмотрения дела в областном суде необходимо 10 человек - 8 основных и 2 запасных члена коллегии. В итоге уведомления решили разослать повторно.

«Напомним, согласно Закону участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом, предусмотренным Конституцией РФ и федеральным законодательством», - высказались в Рязанском областном суде.

Обвиняемым по громкому делу проходит Тимур Лазовский. По версии следствия, он вместе со знакомым приобрел долю в компании Заварзина - «Торговом доме «ЭРА» - и получил от ООО займ, но не мог выполнить свои финансовые обязательства. Заварзина обнаружили мертвым во дворе собственного дома на улице Сенной вечером 12 февраля 2018 года.

Лазовского следствие считает одним из организаторов убийства. Труп второго организатора с простреленной головой нашли в тверских лесах.

Также его обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Этот эпизод связан с подделкой документов и присвоением автомобиля Porsche, принадлежавшего компании, который после убийства был продан за 3 млн рублей.

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