2019-10-25T16:01:17+03:00
Происшествия

Обвиняемого в убийстве Александра Заварзина экстрадировали из Польши

Гражданина Украины уже доставили в Россию, в скором времени его этапируют в Рязань
Александр РАДЫГИН
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Обвиняемый в убийстве бизнесмена попал на фотографии в одном из развлекательных заведений Рязани.Обвиняемый в убийстве бизнесмена попал на фотографии в одном из развлекательных заведений Рязани.
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25 октября из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена Александра Заварзина.

Следствие установило, что вечером 12 февраля 2018 года гражданин Украины Александр Ковалев, находясь у дома №10 корпус 3 по улице Сенной, зарезал вышедшего из машины бизнесмена.

В отношении Ковалева следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Мужчину объявили в розыск.

21 октября Ковалева задержали на территории Польши, и спустя четыре дня доставили в Россию.

Отметим, что один из заказчиков убийства бизнесмена в настоящее находится в СИЗО, а труп второго нашли весной 2018 года в тверских лесах с простреленной головой.

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Источник: После покушения рязанский бизнесмен Заварзин успел позвонить жене

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ИСТОЧНИК KP.RU

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