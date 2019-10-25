Обвиняемого в убийстве Александра Заварзина экстрадировали из Польши
25 октября из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена Александра Заварзина.
Следствие установило, что вечером 12 февраля 2018 года гражданин Украины Александр Ковалев, находясь у дома №10 корпус 3 по улице Сенной, зарезал вышедшего из машины бизнесмена.
В отношении Ковалева следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Мужчину объявили в розыск.
21 октября Ковалева задержали на территории Польши, и спустя четыре дня доставили в Россию.
Отметим, что один из заказчиков убийства бизнесмена в настоящее находится в СИЗО, а труп второго нашли весной 2018 года в тверских лесах с простреленной головой.
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Источник: После покушения рязанский бизнесмен Заварзин успел позвонить жене
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ИСТОЧНИК KP.RU