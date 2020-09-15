Организатор убийства бизнесмена Александра Заварзина предстанет перед судом

На записи с камер видеонаблюдения видно, как убийца подошел к бизнесмену и зарезал его.

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего москвича, обвиняемого в организации заказного убийства бизнесмена Александра Заварзина, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

«Важняки» установили, что в 2016 году обвиняемый и его знакомый приобрели каждый по части доли в уставном капитале ООО «Торговый дом «ЭРА», за которые должны были выплатить не позднее 2019 года по 12 миллионов 250 тысяч рублей. Кроме того, в 2016-2017 годах они получили от ООО заем на общую сумму более 8 млн рублей каждый, которые должны были вернуть в течение двух последующих лет.

Не имея возможности вернуть деньги и выкупить свои доли, они решили организовать убийство основного учредителя ООО – Александра Заварзина. После этого они планировали найти инвесторов для выкупа организации, убедить наследников погибшего продать свои доли и получить от инвесторов за оказание помощи руководящие должности и часть выкупленной доли.

Позже на Украине они нашли исполнителя убийства, который являлся родственником одного из организаторов. Мужчине предложили убить бизнесмена, а взамен пообещали устроить на высокооплачиваемую должность.

В феврале 2018 года гражданин Украины приехал в Рязань, где некоторое время следил за потерпевшим для выбора места его убийства. Организаторы передавали ему сведения о местонахождении и передвижении коммерсанта, руководили его действиями.

Вечером 12 февраля 2018 года исполнитель зарезал Александра Заварзина, когда тот вышел из машины во дворе своего дома. Покинув место происшествия, убийца скрылся за пределами России.

Кроме того, следствие установило, что один из заказчиков убийства подделал официальные документы и присвоил автомобиль Porsche Macan Turbo, который принадлежал ООО. После заказного убийства он продал его за 3 млн рублей.

Через несколько месяцев в Польше задержали непосредственного исполнителя убийства. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Сейчас оно находится на завершающем этапе расследования. Уголовное дело в отношении второго организатора прекращено в связи с его смертью. Его труп в мае 2018 года нашли в лесах тверской области с простреленной головой.

Единственный в живых организатор убийства вину в преступлении не признает. В ближайшее время уже суд решит, виновен он или нет.

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