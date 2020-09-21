Прокуратура проверила поборы на школьное питание в Кадоме

Прокуратура Рязанской области провела проверку по факту сбора денег за горячее питание в Кадомской средней школе. Притом по закону «Об образовании…» ученики 1-4 классов должны получать его один раз в день бесплатно.

- В ходе проверки установлено, что 31.08.2020 администрация школы предоставила родителям учеников, обучающихся в начальных классах для заключения договоры о возмещении части родительской платы за горячее питание, - сообщили в прокуратуре.

Договор предполагал оплату вскладчину – из местного бюджета и собственного кармана, причем деньги руководство требовало не позднее 10 числа каждого месяца. То есть факт незаконных действий, на которые возмущенные родители пожаловались губернатору, подтвердился.

Прокуратура вынесла директору Кадомской СШ им. С.Я. Батышева Наталье Кисляковой представление, чтобы та устранила выявленные нарушения.

Подробнее об организации питания в школах Рязани с 2020 года читайте в нашем материале.

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