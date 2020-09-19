Организацию школьного питания в Рязанской области раскритиковали в Госдуме

На фото Геннадий Онищенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 18 сентября, в Государственной Думе РФ в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением школьников бесплатных горячим питанием. Группа создана при Комитете по образованию и науки Госдумы РФ.

Во время заседание заместитель председателя комитета Геннадий Онищенко раскритиковал доклад замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Ольги Васиной. Чиновница сообщила, что ситуация в регионе с обеспечением горячим питанием учащихся 1-4 классов благополучная, а выявленные нарушения устранены.

Геннадий Онищенко назван доклад «непроверенными данными»:

- Я держу перед собой государственный доклад, где написано, что средняя стоимость горячего питания, включая завтраки и обеды, в образовательных организациях Рязанской области на одного обучающегося в день 2019 году до принятия закона составляла 84 рубля 26 копеек (завтрак – 30 рублей 12 копеек, обед — 54 рубля 14 копеек). В некоторых школах за счет родительских средств она достигала 120 рублей. В 2020 году средний обед в начальной школе составляет 86 рублей 99 копеек. А значит с получением федеральных средств (а это почти 200 млн рублей) расходы на питание практически не изменились. Как же так?

Ольга Васина пообещала разобраться в вопросе.