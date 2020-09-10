Родителей учеников начальных классов Кадома заставляют частично оплатить питание

В Кадомской средней школе имени Батышева с родителей учеников начальных классов просят оплатить питание учеников. Об этом рязанка Ольга Андриевская пожаловалась на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Почему в Кадоме, в школе им. Батышева директор Наталья Кислякова раздала родителям 1-4 классов договоры на питание, где указано, что оплата обеда - долевая, бюджет и родители будут платить», - говорится в сообщении.

Представители министрества образования Рязанской области отреагировали на сообщение и заверили, что до конца этой недели «со школой будет проведена работа, в том числе разъяснительная, по уничтожению этих договоров. Договор на организацию этих услуг использоваться не будет».

Напомним, с 2020 года в школах Рязанской области изменился порядок и организация питания (читать подробнее).

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