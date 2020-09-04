Как питаются в школах Рязани: обеды для начальных классов, льготников и за деньги

Начальные классы будут питаться за деньги городского бюджета. Родителям платить не придется. Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани в очередной раз пояснила, как будут питаться дети в городских школах. Напомним, с 1 сентября в школах Рязани питание организовали по новым правилам.

Как будут питаться школьники начальных классов

Ученики начальной школы с 1 по 4 классы получают одно бесплатное горячее питание. В зависимости от времени учебы дети питаются в 1 или во 2 смену. По мнению чиновников, этот прием пищи принципиально отличается от питания в прошлые годы.

«Порции больше и калорийнее, улучшено качество. В ежедневный рацион добавили свежие фрукты, увеличили количество кисломолочной продукции. Стоимость горячего питания для бюджета города на одного ребенка 86,99 рублей. Родителям платить не нужно!

Порции в школьных столовых Рязани стали больше и калорийнее. Фото: администрация Рязани.

Как будут питаться в школах Рязани льготники

Льготные категории школьников питаются бесплатно дважды – горячее питание и полдник. В прошлые годы расходы на двухразовое питание льготников составляли 95 рублей95 рублей. В новом учебном году 2020/2021 расходы на льготную категорию не изменились, стоимость также составляет 95 рублей. Из них 86,99 рублей – это организация бесплатного горячего питания вместе с другими категориями школьников. Остальное – на полдник, в который входят горячий напиток (йогурт) и булочку/печенье.

Калорийность горячего питания для всех без исключения школьников составляет 500-800 кКал.

«Таким образом, исключены различия между детьми в получении бесплатного горячего питания», - отметили в администрации.

Полдник включает горячий напиток и булочку (печенье).

Как выглядит схема организации питания в школах Рязани

Для всех учащихся 1-4 классов:

- 1 горячее питание – бесплатно;

- 2 горячее питание – возможно на платной основе.

Для учеников 1-11 классов льготных категорий:

- 1 горячее питание – бесплатно;

- 2 горячее питание возможно на платной основе;

- полдник – бесплатно.

Кто приобретает горячее питание за деньги, имеют право выбора из двух меню. Один вариант за 86,99 рублей и второй за 53 рубля. Блюда различаются, в основном, по объему и по количеству витаминов и приобретаются по желанию.

Льготные категории школьников питаются бесплатно дважды – горячее питание и полдник. Фото: администрация Рязани.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По вопросам организации питания родители могут обращаться на телефоны «горячих линий»: (4912) 28-23-12, 25-21-87, 25-23-99.

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