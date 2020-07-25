В центре Рязани изменили схему движения на двух перекрестках

25 Июль 2020 2020-07-25T17:18:29+03:00

Все из-за капитального ремонта теплотрассы и связанных с ним ограничений

Изменить размер текста: A A

Из-за капитального ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте в Рязани изменили схему движения на двух перекрестках. Об этом 25 июля уже постфактум сообщили в городской администрации.

Так как при движении в сторону площади Ленина в районе перекрестка с улицей Дзержинского работает только одна полоса, с Московского шоссе временно разрешили поворот налево (к вокзалу "Рязань-1") – в объезд узкого участка.

С улицы Дзержинского в связи с перекрытием поворот налево (к площади Победы) наоборот запретили, а вместе с ним – левый поворот на Дзержинку с Первомайки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Из-за работ на Первомайском проспекте Рязань встала в пробку

При движении в сторону Московского шоссе она начинается аж от площади Ленина (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU