В центре Рязани изменили схему движения на двух перекрестках
Из-за капитального ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте в Рязани изменили схему движения на двух перекрестках. Об этом 25 июля уже постфактум сообщили в городской администрации.
Так как при движении в сторону площади Ленина в районе перекрестка с улицей Дзержинского работает только одна полоса, с Московского шоссе временно разрешили поворот налево (к вокзалу "Рязань-1") – в объезд узкого участка.
С улицы Дзержинского в связи с перекрытием поворот налево (к площади Победы) наоборот запретили, а вместе с ним – левый поворот на Дзержинку с Первомайки.
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При движении в сторону Московского шоссе она начинается аж от площади Ленина (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU