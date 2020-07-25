Из-за работ на Первомайском проспекте Рязань встала в пробку

25 Июль 2020 2020-07-25T13:15:17+03:00

Эпицентр пробки – перекресток с улицей Дзержинского, в районе которого затеяли капитальный ремонт теплотрассы.

При движении в сторону Московского шоссе она начинается аж от площади Ленина

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25 июля не успели толком начаться работы на Первомайском проспекте, а центр города уже встал в пробку. И это несмотря на выходной день. Эпицентр пробки – перекресток с улицей Дзержинского, в районе которого (между домами №41 и №35) затеяли капитальный ремонт теплотрассы.

На указанном участке открыты две полосы в сторону площади Победы и одна в сторону площади Ленина. По состоянию на 13.00 движение серьезно затруднено именно в направлении Московского шоссе, причем начинаются эти затруднения аж от площади Ленина.

Напомним, частичное перекрытие продлится больше месяца. Завершить работы планируется 29 августа. На это время изменились некоторые маршруты общественного транспорта.

При движении в сторону Московского шоссе пробка на Первомайском проспекте начинается аж от площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU