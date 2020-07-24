Четыре полосы Первомайского проспекта в Рязани перекроют на месяц

С 25 июля по 29 августа в Рязани на участке Первомайского проспекта закроют четыре полосы движения – две в сторону площади Победы и две в сторону площади Ленина. Между домами №41 и №35 пройдет капитальный ремонт тепловых сетей.

Необходимость работ в администрации города объяснили так:

«Участок трубопровода является магистральным и его отключение в случае аварийной ситуации приведет к существенному снижению тепловой эффективности отопительных устройств большого количества потребителей».

Другими словами, власти пытаются донести, что сети изношены, требуют замены, и приходится выбирать меньшее из двух зол. Помимо пробок ограничение движения повлечет за собой изменение маршрутов общественного транспорта. Но только тех, которые проходят по улице Дзержинского.

Троллейбусы

№3 и №6 со стороны площади Ленина едут до вокзала Рязань-2, там разворачиваются и поворачивают на улицу Дзержинского уже со стороны площади Победы;

№9 при движении из Горрощи с улицы Дзержинского будет поворачивать направо, доезжать до площади Соборной, там разворачиваться и следовать назад по Первомайскому проспекту по своему маршруту;

№17 от «Рязцветмета» поедет по улицам Циолковского, Ленина и Первомайскому проспекту.

Автобусы и маршрутки

№2 при движении из Горрощи пустят по улицам Высоковольтной, Весенней и Чкалова;

№16 со стороны Театральной площади – по улицам Есенина, Спортивной и Гагарина;

№20 со стороны площади Ленина – по улицам Вокзальной, Чкалова и Весенней;

№23 со стороны площади Ленина - тоже по Вокзальной, Чкалова и Весенней, далее - через Высоковольную на улицу Островского;

№№30, 50, 58, 70, 71, 82, 95 из Горрощи - по Высоковольтной, проезду Завражного, обратно по своему маршруту;

№65, 90, 99 со стороны площади Ленина – по Первомайскому проспекту до перекрестка с Вокзальной, далее на разворот, к перекрестку с улицей Дзержинского и по своему маршруту.