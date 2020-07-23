Дело об отравлении рязанских рек на 4 млрд рублей «посыпалось»

23 Июль 2020 2020-07-23T15:11:48+03:00

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Минприроды Рязанской области проиграло кассацию предприятию, отравившему реки Амшанка и Кердь летом 2018 года. Арбитражный суд Центрального округа признал решение о взыскании 4 млрд рублей с ООО «БиоФармКомбинат» необоснованным. Упомянутой организации принадлежит завод по производству антисептиков, из-за которого в Михайловском и Пронском районах случилась экологическая катастрофа.

Впрочем, об отказе в возмещении вреда, причиненного природным ресурсам, речи не идет: дело будет заново рассматриваться на местном уровне. В Калуге (там расположена кассационная инстанция) нашли сразу несколько тонких мест. Например, при расчете ущерба министерство учло некие «жиры» в воде, тогда как в утвержденный Правительством РФ перечень загрязняющих веществ они не входят. Также вопросы вызвал тот факт, что министерство проигнорировало такой показатель как «фоновые концентрации веществ», а именно от них пришлось бы «плясать», если бы они превышали изначально установленные ПДК.

Наконец, суды никак не оценили доводы сторон по поводу исключения ущерба, причиненного реке Кердь, из общей суммы. Об этом, само собой, просил ответчик, желая максимально облегчить свою участь.

В итоге Арбитражный суд Центрального округа сделал вывод, что суды первой и апелляционной инстанций «не установили все фактические обстоятельства дела и не дали надлежащую правовую оценку представленным доказательствам и всем доводам сторон». Теперь тяжба начнется заново, и, будем надеяться, на сей раз ответственные лица смогут учесть все возможные лазейки.

Река Кердь летом 2018 года приобрела "молочный" цвет. Водная фауна начала массово гибнуть. Фото: издательство "Пресса".

КСТАТИ

Прежде минприроды Рязанской области, которые выступило истцом, пыталось временно закрыть предприятие, а позже – арестовать его имущество, чтобы обеспечить исполнение решения суда. В обоих случаях юристы-госслужащие потерпели неудачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU