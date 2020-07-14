Кассация оставила в силе решение суда по ректору РГУ Андрея Минаева

14 Июль 2020 2020-07-14T13:17:05+03:00

Руководитель вуза остается на свободе. Но у прокуратуры остался последний шанс

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Кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о прекращении дела по ректору РГУ имени Есенина Андрея Минаева Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат ректора Эдуард Видакас.

— Уточню, что кассационный суд не сказал, что мой подзащитный невиновен, суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Прокуратора может подать жалобу в Верховный суд РФ, — отметил защитник.

Напомним, Советский суд прекратил дело в отношении ректора вуза Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой с назначением судебного штрафа. Областная прокуратура решение оспорила. В своих жалобах надзорный орган дошел до кассационного суда в Москве. Рассмотрение состоялось 14 июля.

Напомним, уголовное преследование Минаева и Кирьяновой по ходатайству следователя прекратили с назначением судебного штрафа – по 30 тысяч рублей каждому. Впоследствии прокуратура обжаловала постановление, указав на «нарушения уголовно-процессуального кодекса и неправильное применение уголовного закона».

Произошло это после пресс-конференции, во время которой Минаев напрямую заявил о своей невиновности.

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ИСТОЧНИК KP.RU