Бывший глава администрации Рязани отбывает домашний арест в Солотче

14 Июль 2020 2020-07-14T13:17:13+03:00

Там он зарегистрирован. Таким образом, ни один фигурант дела об «исчезнувшей» детской площадке в СИЗО не остался

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Бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов, защита которого после многочисленных попыток добилась-таки смягчения меры пресечения для своего подзащитного, отбывает домашний арест в поселке Солотча – по месту регистрации. Об этом сообщил один из адвокатов обвиняемого в растрате (ст. 160 УК РФ) экс-чиновника.

Напомним, Карабасов является фигурантом уголовного дела об «исчезнувшей» из рязанского Лесопарка детской площадке. По этому же делу проходит его бывший заместитель, в то время начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев, а также директор фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаил Пузанов. Первый с самого начала находится под домашним арестом, второй в марте отпущен под залог.

Срок домашнего ареста для Карабасова, как и срок содержания под стражей до апелляции, истекает 3 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU