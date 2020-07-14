Бывший глава администрации Рязани отбывает домашний арест в Солотче
Бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов, защита которого после многочисленных попыток добилась-таки смягчения меры пресечения для своего подзащитного, отбывает домашний арест в поселке Солотча – по месту регистрации. Об этом сообщил один из адвокатов обвиняемого в растрате (ст. 160 УК РФ) экс-чиновника.
Напомним, Карабасов является фигурантом уголовного дела об «исчезнувшей» из рязанского Лесопарка детской площадке. По этому же делу проходит его бывший заместитель, в то время начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев, а также директор фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаил Пузанов. Первый с самого начала находится под домашним арестом, второй в марте отпущен под залог.
Срок домашнего ареста для Карабасова, как и срок содержания под стражей до апелляции, истекает 3 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU