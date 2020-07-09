2020-07-09T13:04:01+03:00
Происшествия

Экс-мэра Рязани Карабасова судья отпустил под домашний арест

Это случилось в апелляционном суде первой инстанции
Антон ВОХЕЧ
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Похудел ли Сергей Карабасов в СИЗО, мы скоро узнаем. Фото: сайт администрации Рязани.Похудел ли Сергей Карабасов в СИЗО, мы скоро узнаем. Фото: сайт администрации Рязани.
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Как только что нам стало известно от одного из адвокатов Сергея Карабасова, Московский городской суд 9 июля продлил ему заключение под стражей до 3 сентября. Однако 1-й апелляционный суд отменил решение, изменив ему меру пресечения на домашний арест.

Напомним, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве при строительстве площадки-призрака в Лесопарке. По версии следствия, деньги за установку площадки были перечислены подрядчику, но самой площадки не было. Однако проверка показала, что игровое оборудование, предназначенное для Лесопарка, «всплыло» в других местах.

30 октября 2019 года Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следователя по делу детской площадки, которая «исчезла» из рязанского Лесопарка. Он просил продлить бывшему начальнику управления энергетики и ЖКХ областного центра Игорю Ковалеву домашний арест, а директору фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаилу Пузанову – срок пребывания в СИЗО. Подрядчику за решеткой встречать Новый год не пришлось – он, как и Ковалев, был помещен под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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