2019-10-31T16:22:53+03:00
Происшествия

Подрядчика «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадки выпустили из СИЗО

Он помещен под домашний арест. Как и экс-начальник управления энергетики и ЖКХ, которому продлили меру пресечения
Антон КОНОВАЛОВ
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30 октября Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следователя по делу детской площадки, которая «исчезла» из рязанского Лесопарка. Он просил продлить бывшему начальнику управления энергетики и ЖКХ областного центра Игорю Ковалеву домашний арест, а директору фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаилу Пузонову – срок пребывания в СИЗО.

В случае с Ковалевым суд вновь встал на сторону сотрудника Следственного комитета и оставил экс-чиновнику ту же меру пресечения до 2 февраля. А вот Пузанову за решеткой встречать Новый год не придется – он, как и Ковалев, помещен под домашний арест. Пока до 30 января.

Таким образом, пока только бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов остается под стражей (как минимум до 13 ноября). Все перечисленные персоны, напомним, фигурируют в уголовном деле о мошенничестве в крупном размере при исполнении муниципального контракта, которое расследуется с июня. Ранее проверка показала, что игровое оборудование, предназначенное для Лесопарка, «всплыло» в других местах.

Директор фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаил Пузонов (второй справа) переведен под домашний арест. Фото: администрация Рязани.

Директор фирмы-подрядчика «Уютный дом 62» Михаил Пузонов (второй справа) переведен под домашний арест. Фото: администрация Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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