2019-10-30T09:45:59+03:00
Происшествия

Фигурантам дела о детском городке в Лесопарке хотят продлить арест

Экс-начальник управления энергетики и ЖКХ находится под домашним арестом, а подрядчик – в СИЗО
Антон КОНОВАЛОВ
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Игорь Ковалев находится под домашним арестом с 5 июня.Игорь Ковалев находится под домашним арестом с 5 июня.
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Следствие по делу о детской площадке в рязанском Лесопарке ходатайствовало о продлении мер пресечения его фигурантам. Бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева просят оставить под домашним арестом, а директора ООО «Уютный дом 62» (подрядчик) Михаила Пузанова – в СИЗО.

Как сообщают в Басманном районном суде города Москвы, судебное заседание, на котором рассмотрят ходатайство, состоится 30 октября.

Напомним, Ковалев, Пузанов, а также бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов (его заключили под стражу до 13 ноября) проходят по делу о хищении бюджетных денег при исполнении муниципального контракта.

Дело возбуждено 3 июня следователем по особо важным делам из столицы после обращения к президенту Владимиру Путину, который, в свою очередь, призвал главу СКР Александра Бастрыкина «проявить свои профессиональные качества». Впоследствии выяснилось, что игровое оборудование за 5 миллионов никуда не исчезло: часть установлена в Лесопарке, а часть – в других общественных пространствах. Однако признаки мошенничества правоохранительные органы все-таки обнаружили.

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По мнению экспертов, статью «мошенничество» рязанским чиновникам и подрядчику вменили, чтобы без проблем взять их под стражу и домашний арест. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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