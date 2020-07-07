Лишь на третий день поисков под Рязанью подняли тело утонувшего мужчины
Во вторник, 7 июля, в 14.00 спасатели центральной спасательной станции на воде города Рязани из реки Оки неподалеку от села Льгово подняли тело 21-летнего мужчины. К работам привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.
Напомним, что молодой человек утонул еще 5 июля – об этом сообщила администрация Рязанского района. Поиски велись три дня.
Напомним, днем 2 июля из реки Проня недалеко от дачного товарищества «Заречное» водолазы извлекли труп 27-летнего мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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