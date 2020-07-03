Под Рязанью из водоема извлекли труп очередного утопленника

3 Июль 2020 2020-07-03T08:39:35+03:00

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Днем 2 июля из реки Проня недалеко от дачного товарищества «Заречное» водолазы извлекли труп 27-летнего мужчины, сообщает издательство «Пресса».

Известно, что житель Новомичуринска решил вместе с женой искупаться. Но как только мужчина ступил в воду, практически сразу ушел на дно.

– Когда мы приехали, то поняли, почему произошло несчастье, – рассказывает начальник Новомичуринской спасательной станции на воде Юрий Пурахин. – Под водой в этом месте - резкий обрыв, потому что когда-то здесь был карьер. А парень не умел плавать.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU