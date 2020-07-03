2020-07-03T08:39:35+03:00
Происшествия

Под Рязанью из водоема извлекли труп очередного утопленника

Трагедия произошла в Пронском районе. Утонул мужчина, не умевший плавать
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 2 июля из реки Проня недалеко от дачного товарищества «Заречное» водолазы извлекли труп 27-летнего мужчины, сообщает издательство «Пресса».

Известно, что житель Новомичуринска решил вместе с женой искупаться. Но как только мужчина ступил в воду, практически сразу ушел на дно.

– Когда мы приехали, то поняли, почему произошло несчастье, – рассказывает начальник Новомичуринской спасательной станции на воде Юрий Пурахин. – Под водой в этом месте - резкий обрыв, потому что когда-то здесь был карьер. А парень не умел плавать.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Из Борковского карьера №3 извлекли труп очередного утопленника

Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани на 3 июля: прибавилось 38 заболевших
Миздрав назвал примерную стоимость реставрации поликлиники №14 в Рязани
Вместо школы на участке в Лесопарке сделают поле для футбола и регби
В Рязани задержали начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого
Три человека погибли в ДТП с автобусом на рязанском участке М5
Под Рязанью из водоема извлекли труп очередного утопленника
В 2021 году рязанские ученые отправят на орбиту наноспутник
Рязанец сообщил о работах в Лесопарке, где хотели построить школу
В рязанском парке военной техники установили еще три экспоната
Стали известны дата и место прощания с Алексеем Широковым
Работники рязанского радиозавода скорбят по поводу гибели Алексея Широкова
ЗАГС рассказал, сколько рязанцев умерли в апреле-мае 2020 года
В 2020 году РГУ не будет принимать студентов закрытого «кулька»
Выпавшую из окна в Сасове 3-летнюю девочку доставили на вертолете в Рязань
Рыбы-мигранты вытесняют из рязанских водоемов традиционные виды
Рязанский жилой комплекс номинирован на престижную федеральную премию
География коронавируса в Рязанской области: еще три точки на карте пандемии
«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения
«Гласно, легитимно и ярко». В Рязанской области подвели итоги голосования за поправки в Конституцию РФ
В Рязанской области вступил в силу закон о самозанятых
В Рязани задержали банду взломщиков автомобилей
Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка
Из Борковского карьера №3 извлекли труп очередного утопленника
Из 21 века в 18-й. Речные туристы поднимаются в Касимов по канату